, per ora.- per ottemperare agli obblighi imposti dalla Uefa in ossequio ai paletti fissati dal Fair Play Finanziario e al settlement agreement concordato nei mesi scorsi -attraverso le cessioni definite nelle ultime settimane.. Senza contare le percentuali sulle future rivendite dei tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile giallorosso, che permetteranno al club della Capitale di guadagnarci pure in futuro.- 30 milioni necessari per rientrare nei parametri e che consentiranno ora alla Roma di muoversi con maggiore libertà e disinvoltura per proseguire la campagna di rafforzamento chiesta da José Mourinho dopo gli arrivi già definiti, a parametro zero, di Ndicka e Aouar.. Dal centravanti che dovrà sostituire Abraham fintanto che l’inglese resterà ai box per i postumi dell’infortunio al ginocchio del finale della scorsa stagione, agli obiettivi per consolidare la batteria degli esterni ed il reparto di centrocampo.Sul fronte delle uscite, rimangono in sospeso alcune questioni già avviate nelle passate settimane, dalla probabilissima cessione di- la Roma ha abbassato la richiesta di partenza di 8 milioni a 6,5, mentre il club galiziano non si spinge per ora oltre i 4,5 - alla definizione della, non riscattato dal Bournemouth al termine del prestito dell’ultimo campionato ma da considerare ugualmente in uscita.di incrementare il proprio budget. Per esempio il norvegesearrivato soltanto lo scorso dicembre a parametro zero dal Bodo/Glimt dopo un lungo inseguimento, ha possibilità di fare le valigie quasi subito se il corteggiamento dell’Hoffenheim e di altri club di Bundesliga si rivelasse concreto e convincente. Attenzione poi a quello che può avvenire per due esterni che, per ragioni differenti, potrebbero non rientrare più nella programmazione del club:è tornato ufficialmente a disposizione nel finale di stagione, dopo i ripetuti screzi con Mourinho e la decisione dello Special One di tenerlo a lungo fuori rosa, ma va monitorato con attenzione, mentree le ripetute incognite dal punto di vista fisico hanno seminato più di qualche dubbio nella dirigenza giallorossa. Nei giorni scorsi va registrato un sondaggio dei sauditi dell’Al-Ahli e la Roma è pronta ad ascoltare eventuali offerte.