Mkhitaryan lascia la Roma. L'armeno ha appena comunicato definitivamente a Tiago Pinto che non rinnoverà il contratto con i giallorossi. L'armeno lascia la capitale dopo tre stagioni e andrà all'Inter. La società di Friedkin non avrebbe voluto rilanciare, ma la spinta di Mou ha convinto il ds Tiago Pinto a fare un passo in avanti per superare la proposta nerazzura.



LE CIFRE - Al numero 77 la Roma aveva offerto un contratto di un anno da 3,6 milioni di base fissa, più 200 mila euro da aggiungere ogni 15 presenze, fino a un tetto massimo di 4,2 milioni, oltre ai premi di squadra. A nulla è servita l'ultima proposta e l'ex Arsenal il prossimo anno giocherà con i nerazzurri che hanno messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni annui oltre alla partecipazione alla Champions. Il nome del sostituto dell'armeno in giallorosso potrebbe essere Isco.