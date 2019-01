Il calciomercato è sempre più nel vivo, tra offerte e richieste. Secondo quanto riporta Teleradiostereo, due settimane fa Monchi è stato contattato dall’entourage di Rafael – terzino destro del Lione – per proporre alla Roma il calciatore, in scadenza con il suo club a giugno 2019. Niente da fare: Monchi ha delicato l’offerta soprattutto a causa delle condizioni fisiche del brasiliano, ai box da dicembre a causa di un’operazione al menisco che non lo farà tornare in campo prima di febbraio.