Monchi scalda i motori in vista del mercato di gennaio. Tra poco sarà il suo momento e per due settimane sarà protagonista assoluto per provare a regalare a Di Francesco il rinforzo giusto per il proseguo di stagione. "Una stagione sotto le aspettative" ha detto il ds a Cadena Ser in un'intervista che risale al 27 novembre, alla vigilia di Roma-Real Madrid. Ecco tutte le sue parole:







Si può dire che siete una squadra irregolare?

Molto irregolare. In campionato non siamo riusciti a trovare continuità e abbiamo subìto sconfitte inaspettate come quella con il Bologna, con la Spal e siamo sotto le aspettative che avevamo. Siamo settimi e dobbiamo recuperare punti importanti. In Champions dopo la sconfitta di Madrid abbiamo fatto un buon cammino con tre vittorie consecutive, è un cammino ben distinto da quello del campionato.





Su Schick.

Abbiamo grandi speranze e aspettative nei suoi confronti.



Qualcuno del Real Madrid le ha chiesto Edin Dzeko?

No, non ho parlato con nessuno della cessione di Dzeko. Sono speculazioni.



I tanti infortuni?

E’ normale quando ci sono tante partite ravvicinate, succede anche al Real Madrid e al Barcellona.