Protagonista, leader assoluto, trascinatore di una Roma sempre più ai suoi piedi. Edin Dzeko si è imposto a suon di gol ed è sempre più centrale nelle idee di Di Francesco. Per questo, Monchi è al lavoro per rinnovargli il contratto.



SLIDING DOORS - Arrivato nell’estate del 2015 dal Manchester City per 15 milioni complessivi (4 di prestito oneroso più 11 per il riscatto), il bosniaco inizialmente ha faticato, per poi esplodere segnando 29 reti in campionato nella seconda stagione in giallorosso. Un crescendo rossiniano che lo ha illuminato agli occhi di tanti top club, tra cui il Chelsea che, lo scorso gennaio, ha provato a portarlo a Stamford Bridge. Proposte ammalianti, rispedite però seccamente al mittente.



RINNOVO IN VISTA - Monchi in ogni caso non vuole rischiare nulla, consapevole delle insidie che si nascondono tra le pieghe del mercato. L’idea dei ds spagnolo è di blindare il classe ’86: i contatti con l’entourage del giocatore sono frequenti e procedono spediti. Secondo quanto appreso da calciomercato.com Dzeko a breve firmerà un nuovo accordo con la Roma fino al 2021, rinnovando quindi di un anno l’attuale contratto, in scadenza nel 2020. L’ingaggio con ogni probabilità non verrà spalmato su due anni, ma resterà quello attuale di 4,5 milioni di euro a stagione.