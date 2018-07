Il direttore sportivo Monchi è tornato a parlare nel corso della conferenza di presentazione di Marcano. Ecco le sue paroleMarcano ha giocato a livello internazionale per tanti anni. Ha qualità tecnica, sa far uscire bene il pallone. Può dare tanto alla squadra, e mi sembra il complemento perfetto col resto della difesa.Non troppo perché Marcano aveva tanta voglia di venire qui e già dopo il primo appuntamento è stato abbastanza facile. E’ vero che poteva restare al Porto, ma il progetto della Roma è stato importante per la scelta che ha fatto In Champions la difesa è stato il punto di forza, anche grazie ad Alisson.Ci sono le stesse possibilità che possano essere ceduti Dzeko, Manolas o Pellegrini. Quelli in pratica per cui non abbiamo offerte. So che non mi credete ma è così. Leggo tutte le mattine i giornali, ma fino ad ora non ci sono arrivate davvero. Se arriverà, la studieremo e decideremo. Oggi Alisson, una volta recuperate le forze post Mondiale, torni per fare una stagione almeno o addirittura meglio rispetto all’ultima.Abbiamo sei centrali, e di sicuro sfoltiremo. Ma visto che abbiamo tre competizioni avremo bisogno di tanti giocatori in quel ruolo. Parlerò con Di Francesco per capire se e come migliorare.Fisicamente sta benissimo, e ha una gran voglia di giocare. Credo che sta al livello dei compagni, pensiamo che sarà un acquisto importante perché lo scorso anno ha giocato solo una partita e pensiamo sia davvero forte.E’ una domanda a trabochetto. Come ho detto sabato guardiamo il mercato, e per me una grande squadra come la Roma deve guardarlo fino alla fine. Mancano quasi 40 giorni. Dire oggi Ziyech o Berardi vuol dire che il direttore sportivo è scarso, stiamo cercando tante cose e ora che abbiamo iniziato a lavorare possiamo accorgerci di cosa manca e cosa no. Non sono pochi i nomi che ho in testa.Il lavoro è sempre la soluzione per tutto. Non ci sono altre vie. Noi abbiamo fatto una scelta un po' rischiosa di avere la rosa il più presto possibile affinché il mister possa lavorarci di più.