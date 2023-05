"È un grande momento per la Roma, ma anche di tristezza per la gente dell'Emilia Romagna". Esordisce così Josè Mourinho ai microfoni di Sky Sport subito dopo il pareggio in casa del Bayer Leverkusen che vale la finale di Europa League. Un omaggio particolare quello dello Special One che poi ha aggiunto: "Contano i dettagli, e magari se non c'era Smalling questa gara non l'avremmo vinta - ha proseguito -. I ragazzi danno tutto, questa partita è il risultato del nostro lavoro, delle esperienze, della saggezza tattica, di sapere stare nelle partite. È una squadra incredibile".



"Stasera non ho corso perchè Xavi è un mio amico. A me non interessava pescare Siviglia o Juventus, sono entrambe fortissime. Volevo arrivare in finale, certo, sarà durissima per noi" ha concluso Josè Mourinho.