José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta a Marassi contro la Sampdoria: “È stata difficile, non è facile giocare qui e contro Giampaolo. È vero che la cultura a Roma è se vinci il derby vai in paradiso se lo perdi è un disastro. Abbiamo tenuto i piedi per terra e l’importante erano i 3 punti.. Nel secondo tempo qualcosa non mi è piaciuto, abbiamo gestito bene ma con il secondo gol la partita sarebbe finita”."Già in Inghilterra mi era successo con il Newcastle e in Italia con la Sampdoria”.A Roma invece di parlare di Zalewski e Bove si parlano solo cose di negative e di chi non gioca. E’ dura”.“E' un giocatore che la stampa di Roma dice che non mi piace e che sarà in vendita. Ciro vai a vedere Juve-Inter (ride ndr)”.- “Sta facendo una grande stagione. Io lo voglio qua e lui vuole rimanere, è anche l’idea di Pinto. Raiola lo farà restare”.“Non abbiamo abbassato i ritmi per quello, noi sappiamo come gioca la Samp. Era importante far tanti cambi di gioco. Non pensiamo a giovedì, loro hanno cambiato sistema di gioco e hanno dato più ampiezza al gioco. La partita è finita quando abbiamo fatto i cambi, Shomurodov è entrato bene. Tammy era stanco anche sul piano mentale. Abbiamo giocato per controllare però senza il fuoco della squadra che vuole chiuderla. I centrali hanno giocato bene. Buon arbitro ed è stata una grande partita. Mi auguro che la Samp si salvi”.“Sono arrivato tante volte ai quarti di finale. Dobbiamo rispettarli perché ha fatto una cosa storica contro di noi. A Roma senza la scusa del campo e senza freddo hanno fatto una bella partita”.