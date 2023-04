Dopo il pari tra Roma e Milan, l'allenatore giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il portoghese ha colto l'occasione per fare i complimenti alla formazione femminile che oggi si è laureata campione d'Italia, con il suo stile: "La squadra femminile - ne approfitto per fare i complimenti alle ragazze e al mister per lo Scudetto - ha un difensore centrale che viene dal Bayern Monaco, lei può giocare con noi", ha detto.



A CHI SI RIFERIVA - Mou si riferiva a Carina Wenninger, calciatrice austriaca e difensore della Roma Campione d'Italia della Serie A femminile. Classe 1991, Carina Wenninger è cresciuta nel Bayern Monaco, con cui ha vinto due campionati tedeschi e una coppa di Germania, nel giugno del 2022 si è trasferita alla Roma, con cui ha vinto una Supercoppa italiana e uno Scudetto. A metà aprile però la stessa Wenninger ha annunciato il prossimo addio al calcio giocato.