Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord."Prima di tutto siamo una squadra difensiva però abbiamo 27 pali. E' un po' contraddittorio. Non siamo stati sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Si può parlare dei pali o dei portieri avversari ma è la nostra efficienza che deve migliorare. Significa che creiamo e questo è importante. Domani abbiamo bisogno di segnare e questi pali invece di creare preoccupazione, mi danno il feeling contrario. Siamo capaci di creare"."Non so se può giocare dal primo minuto. Avete visto l'allenamento con il riscaldamento. Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica con bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore prima di capre se può giocare. DOmani mattina faremo qualcosa di intenso per capire se gioca o se sarà in panchina""Abraham sembra sempre molto felici e positivo nel gruppo. Lo vedo sempre bene anche se gioca meglio o peggio. Dal punto di vista sociale sta sempre bene”."Molto importante. Llorente e Bove hanno bisogno di crescere. Edoardo perché è giovane e quest'anno ha già fatto 3 o 4 partite da titolare e ogni partita mi sembra sempre più giocatore anche se ogni tanto può sbagliare. Llorente ha esperienze di alto livello e ha avuto bisogno di tempo per imparare a giocare con noi. Ha qualità ma quando è arrivato il nostro gioco era strano per lui. Ora ha stabilità ed è perfettamente integrato. Ci sono anche altri e ci sono anche tante partite. Impossibile giocare sempre con gli stessi".Sono tutti da fermare. Il suo tecnico lo conosce meglio di me, chiedete a lui le sue qualità. Rispettiamo tutti nel Feyenoord.Non è facile. La domanda per me è sta bene o non sta bene. Se è un dubbio, sarà un dubbio. Non giocherà né 90 né 120 minuti. Rischi di perdere un cambio. Se entra e poi si fa male, poi perdi gli slot. E’ una situazione difficile. Per me si tratta di capire se gioca o meno. Non abbiamo tante opzioni, magari in una situazione estrema non dico che sia impossibile che vada in panchina ed entri alla necessità. Aspettiamo domani. Anche per voi (i giornalisti, ndr) sarà impossibile capire chi gioca, nessuno lo sa.Dobbiamo segnare due gol più di loro. Non ha senso parlare del Salisburgo, sono due squadre diverse. Servono due gol, farli all’inizio, o dopo, non lo so. Non so neppure se riusciremo. Abbiamo una squadra che ha fiducia, uno stadio che gioca con noi, non solo a sventolare bandiere. Il pubblico ha giocato con noi in passato. Ho fiducia nei miei giocatori e nel mio pubblico, e rispetto il Feyenoord.