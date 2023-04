Nella Roma che sta preparando la trasferta di Torino con la squadra di Juric, Mourinho ha fatto perlustrare l’area di Trigoria per evitare la presenza di qualche ‘spia’ avversaria. A riportare il retroscena è il Corriere dello Sport, secondo il quale Juric invia spesso un suo collaboratore per rubare qualche segreto all’avversario. Per questo Mou ha fatto controllare la zona da Nuno Santos, che tra le risate generali ha controllato anche in mezzo alle siepi.



CHI E' IL RICERCATO - Lo 007 di Juric si chiama Michele Orecchio. Dopo un passato da calciatore a bassi livelli si è dedicato allo scouting e a Verona ha incrociato la sua strada con quella dell'allenatore; Juric se l'è voluto portare anche al Toro, dove ha il ruolo di analizzare la squadra avversaria di partita in partita. A costo di andarsi a nascondere nel centro sportivo.