Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida che vedrà la Roma affrontare l'Udinese, l'allenatore giallorosso José Mourinho ha ripercorso il problema infortuni che sta attanagliando la rosa. E inevitabilmente è arrivata la bordata a Chris Smalling che a suo dire non sa giocare sul dolore. "Non sa se fuori c'è vento o no perché è sempre in infermeria. Si tira un po' indietro, non sa giocare sul dolore anche se l'infortunio c'è".