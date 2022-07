Oltre a Wijnaldum, la parola d’ordine a Trigoria è vendere, scrive La Gazzetta dello Sport. Ma non solo per fare cassa, bensì anche per cercare volti nuovi per rinforzare la rosa. Così, se si punta a ottenere una quarantina di milioni complessivi dalle uscite di Veretout, Villar, Diawara e Perez, occhio al corteggiamento su qualche big come Milan e Juve. Cristante, ad esempio, ha parecchio mercato, senza contare che, tenendolo, la Roma gli ha già promesso un importante aumento di stipendio. Ma Mourinho vorrebbe blindarlo.