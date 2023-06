Dopo la mega offerta da 120 milioni di euro complessivi di due mesi fa, dopo un ritorno di fiamma della scorsa settimana, poche ore fa a Londra José Mourinho ha incontrato il presidente dell'Al-Ahly al Chelsea Harbour Hotel. Non lontano da casa dello Special One. Lo ha anticipato laRoma24.it. E ora emergono altri dettagli: all'appuntamento era presente anche Matt Odonohoe, presidente della CAA Stellar (che assiste tra gli altri anche Gianluca Scamacca). Non un caso. Mourinho ha declinato dichiarandosi non ancora pronto per un'avventura del genere ma ha promesso di rivedersi in futuro magari per rapporti di collaborazione.