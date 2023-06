Ieri a Trigoria l'allenatore portoghese della Roma, José Mourinho ha incontrato i proprietari statunitensi del club giallorosso, Dan e Ryan Friedkin. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, c'è stato solo un saluto rapido, dandosi appuntamento a breve per un incontro più operativo.



I NODI - Un mercato ambizioso deve essere parametrato entro i paletti fissati dal settlement agreement sottoscritto con la Uefa e, in attesa di produrre nuovi ricavi, senza la qualificazione in Champions è difficile fare miracoli. Anche la richiesta dello Special One di essere affiancato da un dirigente forte che difenda la società sul fronte arbitrale occorre che vada vagliata, perché scelte del genere non si improvvisano.



IL PSG - Sullo sfondo restano le voci sul Paris Saint-Germain. Mourinho ai giocatori a Budapest ha detto: "Resto di sicuro". E alla stampa, nella conferenza del post partita, ha aggiunto: "Lunedì vado in vacanza e non ho intenzione di svuotare l'armadietto". Ha un contratto da 8 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2024.