Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli:



"Mantenere alta l'intensità sarà difficile, ma non abbiamo altra soluzione. Siamo positivi, abbiamo fiducia nella nostra panchina che ci dà sempre qualcosa. E' importante per noi come per loro".



CORSA ALL'EUROPA - "Confermo che per noi c'è da pensare alle posizioni dalla quinta all'ottava, la Juve è troppo forte per lasciarsi sfuggire il quarto posto".



MARADONA - "Il mio tributo? No, questo non è calcio, ma umanità: si tratta di un amico, lo omaggerò ogni volta che ce ne sarà occasione".