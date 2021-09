L'allenatore della Roma Josè Mourinho sorride dopo il 3-0 dei giallorossi allo Zorya: "Il risultato è quello che conta. Qualche giorno fa abbiamo dominato contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso, oggi abbiamo vinto - ha detto il portoghese in tv riferendosi al ko nel derby - in Conference League ci mancano 5 o 6 punti per qualificarci, oggi rientriamo senza infortuni e neanche troppo stanchi".



DARBOE & SMALLING - Tra le novità di formazione c'era l'inserimento di Darboe, preferito a Diawara dal primo minuto: "Ha giocato molto bene, facendo scelte giuste in possesso palla e leggendo bene i movimenti degli avversari. Sono molto soddisfatto della sua prestazione". Dalla prossima gara con l'Empoli Mou può contare anche su Chris Smalling, recuperato al 100% e in gol contro lo Zorya: "Nelle ultime partite è entrato sempre bene dalla panchina, oggi che non c'era Mancini doveva essere leader della difesa e ha fatto bene".



VERSO L'EMPOLI - Testa al campionato, ora: "Dopo una sconfitta è importante ritrovare la vittoria, adesso dobbiamo trasferire questo entusiasmo in Serie A. Affronteremo una squadra a 9 punti e che gioca molto bene".