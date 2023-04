, tecnico della, ha analizzato così, ai microfoni di DAZN, la vittoria contro l’Udinese.“Abbiamo cambiato diversi giocatori. Lorenzo e Wijnaldum hanno giocato 45′ giovedì, altri non hanno nemmeno giocato. Solo 3-4 giocatori hanno fatto 90′. Abbiamo rischiato, però una risposta ottima della squadra come squadra. Il risultato può sembrare può far sembrare che sia stata una partita facile: io non l’ho sentita così. Abbiamo abbassato la pressione e abbiamo sentito stanchezza nella pressione alta. Siamo stati in difficoltà li, Rui ha parato, dopo il terzo gol finisce la partita. Ma il 3-0 come minimo, non è il risultato che ho sentito nei 90’”.“A me piace. È la conseguenza della nostra natura o realtà economica? No. È un modo della società di pensare che ho accettato, di avere un ottimo rapporto con il calcio giovanile e mi piace avere questo nucleo. Oggi il calcio è universale e ci sono molti stranieri in tutti i campionati. Io continuo a pensare che la gente di casa, Roma in questo caso, o la gente d’Italia, se non sono formati non hanno questa specificità di adattarsi e creare questa situazione dove gli altri che arrivano sentono che la squadra è una famiglia. Sentono l’è pagina con i tifosi, magari questa squadra vince, pareggia, perde, gioca bene o male, ma con i tifosi sempre insieme mi fa piacere. Oggi Bove fantastico, ma ha fatto un errore importante che poteva cambiare la partita. Se Rui non parava il rigore magari cambiava l’inerzia e con questa Udinese è molto difficile. Sono arrabbiato con lui? No. È la natura della crescita. Ha grande personalità Edoardo e sono molto contento di un ragazzo italiano, romanista che è cresciuto qui e ha fatto molto bene”.“Serviva vincere e giocare con fiducia. Senza pressioni per il rigore sbagliato, perché qualche performance negli ultimi tempi non era stata fantastica. Non abbiamo neanche bisogno di dire i motivi, sempre cose interne. Lui ha la nostra fiducia, oggi la decisione di non fargli tirare il rigore è perché pensavo che non aveva bisogno di questa pressione extra. Infatti gli ho detto che se ci fosse un rigore sul 2-0 era tuo, ma decisivo non era tuo. Ha fatto un’ottima partita e un’ottima gol. Se qualcuno ha commentato negativamente sui social dopo il Feyenoord, è la realtà di oggi, non è un problema. Ma oggi, faccia a faccia con i tifosi, fare la partita che ha fatto e capire che nel bene e nel male siamo tutti insieme ed è una qualità di questo club”.“Io dico sempre che la qualità degli allenatori normali come me, dove non posso scegliere tutti i giocatori che voglio e abbiamo le limitazioni, quello che devo fare è sviluppare i punti di forza e cercare di nascondere al massimo le nostre debolezze. Noi non siamo una squadra con tanti giocatori veloci davanti. Quando Celik o El Shaarawy o Wijnaldum hanno abbassato l’intensità, la squadra si è abbassata e ha sofferto. Ma sappiamo soffrire, il risultato è importante ma ora dobbiamo dimenticare il campionato e vedere se è possibile giovedì, io penso di si”.“Forse. Sono più positivo che negativo, ma vi rispondo forse.”"Mi aspettavo questa reazione. Bove era fresco, Pellegrini aveva giocato 45 minuti, Wijnaldum anche. I due quinti anche erano freschi. Era una squadra con tanta gente che non aveva i novanta minuti di Rotterdam. Mi aspettavo energie e intensità, ma anche organizzazione. Ho visto tutto questo. Dopo il 3-0 non riflette le difficoltà della partita perché se prendiamo gol su rigore diventa un'altra partita. Sono comunque molto contento dei ragazzi""Oggi la sua situazione è un dubbio. Anche Tammy lo è, ma Paulo è un dubbio più grande. Penso che la squadra arriverà a giovedì in un'ottima condizione""Io gioco partita dopo partita. Ci sono squadre che possono fare pronostici, che possono guardare al futuro con più sicurezza e con rose e opzioni. Per noi invece è sempre un punto interrogativo. Io non guardo tanto la classifica, non sono capace di pensare oltre che alla Roma. Giovedì è la prossima, vediamo"."Abbiamo fatto anche risultati brutti, abbiamo perso male a Cremona o con il Sassuolo. Non siamo perfetti. Non riusciamo a fare tre vittoria di fila. Non abbiamo uniformità nei risultati. Ma lavoriamo tanto e quando non possiamo farlo in campo, lo facciamo in riunione cercando di analizzare risultati e giocatori, per capire l'avversario"."Penso che non sia un caso. Altre volte siamo stati noi a non vincere. E' difficile, non è solo stanchezza fisica, ma anche mentale. Posso guardare a squadre con più soluzioni di noi come Inter, Milan, Juve e Napoli, ma la tensione arriva. Dico che per esperienza che quando giochi le competizioni europee contro una squadra del proprio campionato è più difficile. E' diverso perdere contro una squadra del proprio paese, è più duro. Tutti noi siam ai quarti di finali e tutti abbiamo il sogno di arrivare in finale. Dopo sono tante energie da spendere e la gente non riesce a concentrarsi per due-tre partite di fila. Io preferisco comunque giocare in Europa e faticare. Ormai quando sei ai quarti capisci che qualcosa può succedere".