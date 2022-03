, allenatore della, presenta in conferenza stampa il derby con la Lazio.- "E' un derby, non è mai una partita come tutte le altre, ha sempre qualcosa in più. Ne ho giocati tanti, ma le emozioni sono qualcosa a cui sono abituato".- "Sono tutti recuperati, Solo Spinazzola non c'è, gli altri sono pronti. Nessun bluff, domani Lorenzo gioca".- "L'ambiente sarà più bello, hanno giocato a porte chiuse e non è stato il derby dei tifosi perché erano a casa, ora si torna a una quasi normalità. Dove praticamente si confonde il fatto che una squadra giochi in casa e una no. Il derby senza i tifosi non è derby".- "Non ti aspetti che un tecnico con 25 titoli possa rispondere a uno che ha vinto 2 volte la Serie B. Se mi fate una domanda su Trapattoni o Capello ma Zeman... Per favore, non posso rispondere".- "Lo sono tutti, io ho giocato Benfica-Sporting come allenatore del Benfica e Benfica-Porto come allenatore del Porto. Il derby è sempre il derby, bisogna mettersi nella prospettiva degli altri. E chi sono gli altri? I tifosi, in questo senso non posso mai decidere il derby più emozionante per me. Ora gioco per la Roma e i suoi tifosi. Questo è il più importante".- "Tornando indietro lo terrei? Non voglio raccontare la storia, se qualcuno deve farlo è Tiago Pinto. Se ha fatto nove gol con la Lazio bene per lui e per i biancocelesti".- "Cosa mi ha colpito? La prima cosa che mi ha colpito è l'affetto anche prima di arrivare qui. Di solito quando arrivi in un club, l'affetto lo guadagni, è qualcosa su cui lavorare. In questo caso è stato anche prima di arrivare. La gente ha un cuore molto speciale per dare affetto senza ricevere niente in cambio".- "La Roma che mi piace di più è quella che vince e domani voglio una squadra che vince".