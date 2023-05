Josè Mourinho torna nel mirino della giustizia sportiva. Il procuratore federale Giuseppe Chinè sta per aprire, infatti, l’indagine per deferire il tecnico dopo le parole pronunciate, al termine della gara col Monza, cDa tenere presente che Mourinho, dopo la vicenda di Cremona contro l’arbitro Serra, è recidivo..Si tratterebbe della terza volta di fila senza l'ex in panchina. Sulla vicenda non si esprime il giudice sportivo ma il tribunale federale: c’è anche l’ipotesi del patteggiamento. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.Al termine di Monza-Roma 1-1, conespulso per doppia ammonizione al 95’, Mourinho si è espresso così nei confronti di Chiffi: “Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera, e ne ho incontrati tanti. Non ha avuto influenza sul risultato però è scarso:La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire che non vuole certi arbitri. Anche se a volte mi sembra che non ne abbia nemmeno la voglia... Il club deve crescere anche a questo livello. Io ho smesso di lavorare gli ultimi 20 minuti perché sapevo che sennò mi sarebbe arrivato un rosso, succede sempre con lui. Sono sceso in campo con il microfono, mi sono protetto”.