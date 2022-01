Dopo Maitland-Niles ecco Sergio Oliveira per provare a ridare un minimo di sorriso a Mourinho. E’ ormai fatta per il centrocampista del Porto per il quale domani verranno limati gli ultimi dettagli. In serata, intatto, e’ arrivato l’accordo sulle cifre: prestito da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 13,5. Martedì Oliveira, 29 anni, dovrebbe essere nella capitale per le visite mediche. Sarà l'ultimo colpo di mercato come ammesso da Tiago Pintoche prima di Roma-Juventus ha detto: "Mi aspetto di chiudere il mercato settimana prossima".