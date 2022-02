Il futuro di Seginho Dest sarà sicuramente lontano dal Barcellona. Il terzino olandese è scontento in Catalogna e su di lui si è mossa nelle ultime ora le Roma che sta cercando un rinforzo nel reparto e sta avendo difficoltà ad affondare per Mazraoui dell'Ajax. Per questo, per Dest si è mosso nelle ultime ore addirittura José Mourinho in persona per, riporta El Nacional, convincere il laterale a sposare il progetto giallorosso.