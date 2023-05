Josè Mourinho ha parlato nel prepartita della sfida contro il Monza. Queste le sue parole a DAZN.



Convocata tutta la squadra segnale per far capire quanto il gruppo unito e quanto sia importante un giocatore anche da fuori.

Siamo insieme dal primo giorno. Spogliatoio unito e forte nei bei momenti e in quelli brutti. Adesso è un momento brutto, ma i ragazzi stanno bene insieme. Panchina con sette, otto giocatori che non posso giocare ma siamo tutto insieme. Sono Matic non può stare per squalifica e Kumbulla perché per lui viaggiare non è molto intollerante oggi.



Dybala entra una mezz’ora?

No, neanche un minuto. Stessa cosa per Wijnaldum.