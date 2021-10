Josè Mourinho ha cambiato la Roma. Nella mentalità, negli atteggiamenti e nel rapporto con i tifosi. Che ora credono in un progetto dopo anni di delusioni e promesse non mantenute. Lo Special One sa che questa squadra può essere competitiva per le prime quattro posizioni se dovesse ricevere una mano dal mercato di gennaio. Serve un centrocampista centrale dal grande fisico e che sappia inserirsi in area avversaria.. Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto e piace molto al Barcellona.