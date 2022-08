Alla vigilia della gara con la Cremonese, l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato anche di mercato e del possibile arrivo del Gallo Belotti: "Non so se alla fine firmerà con noi, ma posso parlare di lui perché svincolato; sono felice di sapere che vuole venire alla Roma, mi piace questa cosa, e lo sa anche il direttore".



PELLEGRINI - L'anno scorso avevo detto che mi sarebbe piaciuto avere tre Pellegrini, oggi vi dico che quel giocatore che sei mesi fa aveva del potenziale è diventato un grande giocatore. Può occupare tantissime posizione, anche dove giocano Zaniolo o Dybala; ha raggiunto una maturità calcistica importante e ha una grande mentalità. Per la squadra è un valore importante, può giocare ovunque".



ZANIOLO - "Fisicamente sta bene, sembra molto più agile e fresco. Per uno come lui è difficile reggere 90 minuti a quell'intensità, il merito è suo. Se rimane? Non posso rispondere io, ma dico che mi piacerebbe se restasse: per noi è un giocatore molto importante".