Un legame forte, che va oltre il campo e i risultati. Un condottiero e il suo popolo, un popolo e il suo condottiero: il rapporto tra José Mourinho e la Roma si potrebbe riassumere così. Una relazione nata quasi due anni fa e che ha vissuto giorni e settimane delicate tra dicembre e gennaio, quando il Portogallo spingeva forte per portare lo Special One a sostituire Fernando Santos come nuovo ct. Niente da fare, Mou ha scelto di restare nella Capitale per completare la sua stagione. Poi, tra un mese o poco più, ci sarà occasione per sedersi attorno a un tavolo con Tiago Pinto e, soprattutto, i Friedkin.



TRA RINNOVO E PSG - A un anno dalla scadenza del contratto, prevista per il 2024, allenatore e società dovranno decidere cosa fare: se restare insieme, magari prolungando l'accordo, oppure separarsi già. Anche perché a bussare potrebbero presto essere club ambiziosi come il Paris Saint-Germain, alla ricerca dell'uomo giusto a cui affidare l'ennesimo tentativo di conquista della Champions League. Un trofeo che Mou ha vinto e rivinto, il curriculum da vincente parla da solo. Qualche settimana di tempo e si capirà se conterà di più la voglia di lottare per il massimo a livello europeo col Psg o un legame come quello creato con la Roma.