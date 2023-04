Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Sampdoria:



"Non sono preoccupato per la difesa, in settimana abbiamo lavorato con l'obiettivo di dimenticare che siamo in emergenza. Ovviamente cambiano delle dinamiche e ce ne sono alcune su cui è impossibile lavorare in pochi giorni, ma l'importante è vincere. La serenità è filosofica più che pragmatica, comunque i ragazzi devono dare tutto".



ABRAHAM E BELOTTI - "Hanno lavorato bene entrambi, il Gallo con una mentalità notevole perché arrivava da un intervento chirurgico alla mano. Oggi giochiamo con tanti trequartisti, penso che Tammy possa interagire bene".