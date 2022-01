La Roma può continuare la tradizione portoghese. Dopo Rui Patricio e Sergio Oliveira, infatti, l'agente Mendes potrebbe portare un altro assistito. Stiamo parlando di Joao Moutinho, centrocampista del Wolverhampton, altro assistito della Gestifute, l’agenzia di Jorge. La carta d’identità recita 35 anni ma ha giocato 20 partite in Premier quest'anno (19 da titolare) e allo Special One piace molto come profilo. Il portoghese va in scadenza di contratto a giugno, i Wolves non hanno intenzione di rinnovargli il contratto ed ecco che l’occasione di mercato ingolosisce e non poco Tiago Pinto. Prima però biosgna cedere Diawara.