Steven N'Zonzi, nuovo giocatore della Roma, parla per la prima volta da giocatore giallorosso: "Sono molto felice di essere qui e di essere diventato un nuovo calciatore della Roma. Ho percepito che la Roma voleva acquistarmi, è un motivo di soddisfazione essere qui oggi, in questo grande club. Voglio sempre imparare, migliorarmi, è la cosa più importante. Non conta l'età, conta lavorare al meglio, voglio dare il mio contributo in termini di esperienza. Monchi mi ha portato a Siviglia, mi ha aiutato molto. C'è grande rispetto reciproco, sono molto felice di poter lavorare di nuovo con lui. La cosa più importante sono gli obiettivi di squadra, personalmente voglio lavorare per migliorare. L'obiettivo è quello di vincere trofei, non è mai facile né scontato, ma si lavora duro per quello e faremo ciò che è nel nostro meglio per riuscirci. Ringrazio per l'accoglienza i tifosi, prometto loro di dare il massimo in campo".