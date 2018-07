Si ritroveranno tutti a Dallas, nel caldo Texas. Chi arriva da Roma come Monchi, ci da Londra come Baldini, chi da Boston come Pallotta e Baldissoni. L'obiettivo è l'amichevole col Barcellona, ma non solo. Nella terra dei rodei e dei cowboys, infatti, di ercherà di chiudere il cerchio su Steven N'Zonzi prima che Barcellona o Arsenal si intromettano in maniera ufficiale. Monchi ha già il sì del francese mentre l'offerta al Siviglia è intorno ai 25 milioni. Forse bisognerà alzarla un po', ma la dirigenza giallorossa al gran completo spera di chiudere entro 5 giorni.