Dopo De vrij, Asamoah e Martinez, sarà Nainggolan il quarto rinforzo dell'Inter di Spalletti. Monchi e Ausilio sono vicini all'accordo per il centrocampista belga che intanto cerca casa a Milano. La Roma chiede 35/40 milioni mentre i nerazzurri sono disposti ad arrivare a 20/22 con l'inserimento di una contropartita tecnica. Monchi ha chiesto il cartellino di Santon ma Ausilio ha rifiutato proponendo dei giovani della primavera: Zaniolo, Emmers, Pompetti e Rada. La trattativa si chiuderà per una valutazione complessiva vicina ai 35 milioni. Il belga l’estate scorsa ha rinnovato il contratto fino al 2021 con uno stipendio di 4,5 milioni tra parte fissa e bonus. Con i nerazzurri firmerà un nuovo accordo: l’Inter aumenterà in quota percentuale il fisso dei 4,5 milioni garantiti della Roma e dovrebbe assicurare al Ninja un anno in più di contratto. Il belga non vuole assolutamente passare come il giocatore che ha chiesto la cessione. E il messaggio che fa filtrare è chiaro: «È stata la Roma a volermi vendere». Tuttavia già da alcune settimane ha dato mandato di cercare casa a Milano.