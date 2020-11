La Roma pensa al mercato di gennaio. E c'è un giocatore che, per il reparto mediano, piace più degli altri: Nahitan Nandez. Accostato a Inter e Napoli in passato, la mezzala del Cagliari, che sa giocare anche esterno (nell'Uruguay lo fa nel 4-4-2, coi sardi nel 4-3-3), è il profilo preferito dalla dirigenza romanista, che vede nell'ex Boca Juniors il tassello ideale per rinforzare la rosa.



DIPENDE A DIAWARA - Per arrivare a Nandez, però, la Roma deve prima cedere Diawara, chiuso da Veretout, Pellegrini e dall'esplosione di Villar. Ci sono diversi club interessati al centrocampista ex Bologna: Leicester e West Ham su tutte, pronte ad arrivare fino a 20 milioni di euro. Cifra interessante per il classe '97.



TUTTOFARE - Via Diawara, ecco che, con quei soldi, ci sarebbe la possibilità di andare con forza, in un mercato solitamente povero, sul classe '95. In grado di ricoprire il ruolo di mediano, di laterale ma anche di giocatore offensivo come alternativa a Pedro e Mkhitaryan, Nandez è la prima idea di Fonseca per gennaio. Pagato 18 milioni di euro dai sardi, ora costa intorno ai 30. Ma la Roma ci spera. E con Diawara via...