Il big match tra Roma e Napoli è l'ultima gara della domenica di Serie A. Partita dal coefficiente di difficoltà alto, tensione a mille e un occhio puntato sui casi da moviola: qui sotto tutti gli episodi principali.



37' - L'arbitro assegna e poi toglie con il Var un rigore in favore del Napoli per un intervento di Rui Patricio su Ndombele: il centrocampista finisce a terra, ma il portiere avversario tocca il pallone. Episodio dubbio.



21' - Primo giallo del match a Smalling, per un duro intervento in ritardo su Osimhen.







Arbitro: Irrati

Guardalinee: Lo Cicero-Tolfo

Quarto uomo: Manganiello

Var: Di Paolo

Avar: Passeri