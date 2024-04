Roma, Ndicka in campo per i festeggiamenti dopo la vittoria sul Milan in Europa League

Redazione CM

13 minuti fa



Evan Ndicka, difensore ivoriano della Roma, ha festeggiato con i compagni la vittoria per 2-1 sul Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, che è valso il pass per la semifinale.



L'ex Eintracht Francoforte, che pochi giorni prima era stato colto da un malore sul campo dell'Udinese, è apparso sorridente dopo la grande paura al 71' di Udinese-Roma, che è stata immediatamente interrotta. Adesso la grande gioia per lui e per la sua squadra.