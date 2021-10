Tanguy Ndombele racconta la sua esperienza con Jose Mourinho. Il centrocampista del Tottenham, accostato alla Roma, ha parlato a Talk Sport: "E' vero che all'inizio è stata dura con Mourinho. Ma con il tempo siamo andati sempre più d'accordo e il rapporto ha funzionato molto meglio. Con qualsiasi allenatore, se non mi piace il modo in cui sono trattato, lo dico. In definitiva, ogni allenatore ha il suo stile. Loro (Nuno Espirito Santo e Mourinho, ndr) sono due persone molto diverse. José Mourinho ha uno stile manageriale tosto, ma è sempre per il bene del club. Nuno è davvero una brava persona, ma è un po' più tranquillo e riservato"