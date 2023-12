La Roma lavora per migliorare la sua rosa anche a fronte dei numerosi acciacchi fisici che l'hanno colpita in questo inizio di campionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi tengono in considerazione il nome di Trevoh Chalobah, centrale del Chelsea, come alternativa a Thilo Kehrer del West Ham. La pista che porta al giocatore dei Blues appare più semplice anche a fronte di un ingaggio più contenuto e del buon rapporto tra Roma e Chelsea.