Il valore del campionato italiano continua a crescere. A margine della sessione estiva di calciomercato, la Serie A si conferma sul podio per valore totale delle rose (4.39 mld €) con un incremento del 46.3% se rapportato al dato equivalente di avvio sessione estiva del 2017. Come riporta l’Osservatorio del calcio italiano, la vetta del podio spetta alla Premier League (8.01 mld €, +60.8%). In seconda posizione la Liga spagnola (5.07 mld €, +34.8%).



SERIE A - La Top11 più preziosa della Serie A ha un Valore di mercato complessivo pari a 740 mln € (+65.2% rispetto alla corrispettiva di avvio sessione estiva 2017). E’ composta per 10/11 di giocatori stranieri (João Cancelo, Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly, Alex Sandro, Sergej Milinkovic-Savic, Miralem Pjanic, Douglas Costa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi). L’unico italiano risulta essere Gianluigi Donnarumma. Nessun giocatore della Roma è presente nella formazione ideale.