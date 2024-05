Roma, nessuna lesione per Dybala: le condizioni in vista del Bayer Leverkusen

Redazione CM

29 minuti fa



Daniele De Rossi e la Roma possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala non hanno evidenziato la presenza di una lesione all'adduttore. L'attaccante argentino ha quindi riportato solamente un affaticamento, che andrà gestito con le terapie del caso. Il numero 21 giallorosso proverà, quindi, a recuperare per essere incluso tra i convocati per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che si disputerà questo giovedì sera alle 21.



LO STOP – Ricordiamo che l’argentino, nel corso dell'intervallo della sfida contro la Juventus, è stato sostituito da Daniele De Rossi, con l'allenatore giallorosso, che ha mandato in campo al suo posto Nikola Zalewski, a causa di un problema muscolare, un fastidio all’adduttore come annunciato dallo stesso De Rossi, a DAZN, al termine della sfida contro i bianconeri: "Dybala ha sentito un fastidio all'adduttore. Lui dice che non è grave, ma vedremo nei prossimi giorni sperando non sia niente di serio”. E niente di serio, fortunatamente, è stato. I prossimi giorni saranno decisivi: Dybala sarà monitorato costantemente, in vista dell’impegno europeo. L'affaticamento sarà gestito con le dovute terapie del caso. La speranza è dei capitolini è che possa recuperare (la sua presenza rimane in dubbio) e far parte della spedizione in Germania.