Sospiro di sollievo Roma. Secondo quanto riportato da Sky, non si tratterebbe di nulla di grave per il centrocampista Niccolò Zaniolo: scongiurata l'ipotesi della lesione muscolare agli adduttori, in seguito all'uscita dal campo dopo appena 20 minuti dal suo ingresso nel match di Conference League di ieri sera contro il CSKA Sofia.



ATALANTA IN VISTA - Il classe 1999 tornerà a lavorare in gruppo la prossima settimana per essere disponibile nella sfida del weekend contro l'Atalanta