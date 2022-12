Ritorno al passato per Nicola Zalewski che questa mattina è tornato a Poli, il paese di circa 2500 abitanti alle porte di Roma dove è cresciuto insieme alla famiglia. Come mostrato da lui stesso tramite il proprio profilo Instagram, il laterale giallorosso non ha perso l'occasione per tornare allo Stadio Comunale per assistere al match tra la Nuova Spes Poli, la squadra dove ha iniziato a giocare a calcio da bambino, e l'Atletico Diritti, match valido per il Girone D della Seconda Categoria, di cui la formazione amaranto è capolista.