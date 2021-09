La Roma con il Milan è tra le big con l’età media più bassa: in assoluto soltanto Venezia, Empoli e Spezia sono più giovani. Un traguardo del quale Pinto va orgoglioso. Il dirigente portoghese ha introdotto un programma innovativo, già testato al Benfica e perfezionato alla Roma. L’esplosione di Bove, Zalewski e prima ancora di Darboe è il frutto di questa strategia che a Trigoria non si era mai vista. Sono stati spesi 40 milioni di euro per Abraham che al lordo di ingaggio è costato 5,8 milioni grazie al Decreto Crescita. Niente a che vedere con i 15 milioni lordi di Dzeko. Acquisti come quelli di Mkhitaryan e Smalling rappresentano un’eccezione che non si verificherà in futuro. Lo scrive Il Corriere dello Sport.