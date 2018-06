Nelle ultime ore è tornato a riecheggiare il nome di Berardi. In realtà l'attaccante del Sassuolo è solo uno degli obiettivi di Monchi per rinforzare definitivamente pure il reparto offensivo. Il ds spagnolo nutre dubbi sull'italiano e ha nel mirino soprattutto Ziyech del'Ajax. Come riporta Il Romanista, però, la forbice tra domanda e offerta è ancora alta. Col giocatore l'accordo è stato trovato da tempo. L'ultimo ostacolo - non da poco - verso la fumata bianca resta il club proprietario del cartellino, quell'Ajax da sempre venditore ostico. Dall'Olanda vogliono una cifra di poco inferiore ai quaranta milioni (a fronte di una prima richiesta di 45), sono disposti a calare leggermente le pretese ma con bonus di gran lunga inferiori a quelli preventivati a Trigoria. L'ultima offerta della Roma prevede invece una parte fissa fra i 22 e i 25 milioni, oltre a una variabile, oscillante fra i 5 e i 7.



L'altro nome è quello di Emil Peter Forsberg, attaccante di qualità del Lipsia che ha appena centrato un'insperata qualificazione agli ottavi di finale in Russia con la sua Svezia. Il club di proprietà della Red Bull è entrato nell'ordine di idee di poter perdere uno dei maggiori talenti a disposizione, ma non per questo è orientato a praticare prezzi di saldo. Anche per Forsberg la richiesta iniziale è di 40 milioni.



C'è infine il sogno Federico Chiesa che però dipende molto dalla cessione di Alisson. La resistenza fin qui solida della Fiorentina tuttavia non permette troppo di sognare.