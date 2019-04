Non solo di Zaniolo peró vivrà la Roma futura. Che dovendo rifondare, sta valutando novità in ogni ruolo. A partire dalla porta: il ds Massara è in contatto infatti con il portiere tedesco Kevin Trapp, 28 anni, di proprietà del Psg (ma gioca in prestito all’Eintracht). L’avventura di Olsen, precipitato nelle gerarchie di Ranieri dietro Mirante, pare già al capolinea. Resta comunque salda la candidatura di Cragno del Cagliari. Lo riporta La Repubblica.