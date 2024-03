Roma: non solo Huijsen, doppio obiettivo dal Torino

La Roma guarda al prossimo mercato estivo con due obiettivi dichiarati. Il primo è inserire un difensore centrale che sappia giocare a 3 e a 4, il secondo è quello di arrivare ad un esterno destro difensivo di spinta che però non sia una attaccante adattato.



Secondo quanto riportato da TvPlay la prima scelta per la difesa resta quella di trattenere a Trigoria Dean Huijsen, oggi in prestito secco dalla Juventus e per cui c'è una valutazione di non meno di 35 milioni. L'alternativa guarda sempre a Torino, ma sponda granata con Alessandro Buongiorno che piace ma è corteggiatissimo anche da Juve Inter e Milan.



Per la fascia, invece, si resta nella Torino granata con Raoul Bellanova individuato come rinforzo ideale dato l'ottimo rendimento che sta avendo alla corte di Juric.