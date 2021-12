Non solo Maitland-Nives. Sulla fascia destra potrebbe arrivare un altro rinforzo dall'Inghilterra. Si tratta di ​Charlie Wellens del Manchester United, anche lui adattabile a centrocampo. Nato nel 2002, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è uno dei nomi che lo Special One — che lo voleva già al Tottenham lo scorso anno — ha fatto a Pinto. Il cartellino di Wellens si aggira intorno ai dieci milioni di euro, così come quello di Maitland-Niles, cifra che rientrerebbe nel budget messo a disposizione dai Friedkin, soprattutto il giocatore arrivasse inizialmente in prestito.