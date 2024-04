Roma, nuova lettera alla Lega per spostare la gara con l'Atalanta. In ballo anche la finale di coppa Italia

La Roma ci riprova, e stavolta nel mirino c'è Atalanta-Roma. Il club giallorosso ha scritto di nuovo una lettera alla Lega calcio. Poco prima della comunicazione di anticipi e posticipi della diciassettesima giornata di ritorno, in programma l'11 e il 12 maggio.Detto che la squadra di Gasperini avrà un giorno in più di riposo (non dipende da lei, si gioca a Bruges l'8 maggio invece che il 9 per una festività locale),e non di domenica (quando invece si giocherà Roma-Juventus).

Difficilmente questo verrà concesso perché mercoledì 15 maggio è in programma la finale di Coppa Italia tra la stessa Atalanta e la Juventus.: spostare di 24 ore la sfida non comporterebbe grandi rischi. Anche se, come sempre in questi casi, la Lega è contraria perché la partita si gioca a Roma e i tifosi in arrivo da Bergamo e Torino si sono già organizzati per tempo. Tutto vero e comprensibile, ma sta di fatto che, di nuovo, la Roma si ritrova ad essere penalizzata da un calendario folle e di difficile comprensione considerando, e la società dei Friedkin lo sottolinea nella missiva inviata alla Lega in cui chiede tutela, che ancora non c'è una data per il recupero di Atalanta-Fiorentina.