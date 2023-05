Tammy Abraham, attaccante della Roma, è l'uomo mercato del club capitolino. L'inglese è tenuto sotto stretta osservazione da diversi club di Premier, tra cui il Manchester United in forte pressing. Secondo quanto riportato da 90Min, l'ex Chelsea è nel mirino dell'Aston Villa. La squadra guidata da Unai Emery è alla ricerca di un centravanti, dato che la situazione di Ollie Watkins è ancora in bilico. Il nativo di Londra è legato al club giallorosso fino al 2026, ma un'offerta da 40 milioni di sterline potrebbe far partire prima del termine l'attaccante.