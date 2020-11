Il Covid non dà pace nemmeno alla Roma. Dopo Mirante, Carles Perez, Kluivert, Bruno Peres, Diawara, Calafiori, Dzeko e Boer, infatti, ci sono almeno altre tre positività nella rosa di Fonseca. La più "illustre" è quella di Lorenzo Pellegrini risultato tra i migliori domenica col Genoa. Poi quelle di Davide Santon già alle prese con un infortunio muscolare e Federico Fazio che a Genova era in panchina. Sia il terzino che l'argentino non hanno sintomi evidenti e da oggi sono in quarantena. Domani tutta la squadra si sottoporrà a nuovi tamponi. Il rischio di focolaio è alto visto che ci sono stati 4 casi in 4 giorni. E vengono congelate anche le convocazioni in nazionale.