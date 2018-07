Il mercato della Roma, dopo la cessione di Alisson, sta vivendo una nuova fase di fermento. Dopo Olsen e Malcom, Monchi proverà l'assalto a N'Zonzi del Siviglia che il ds spagnolo portò nel club andaluso tre anni fa. Il centrocampista francese, richiesto da Di Francesco, ha una clausola rescissoria di 35 milioni anche se Monchi spera di spendere qualcosa in meno in virtù degli ottimi rapporti col suo ex club. N'Zonzi è stato già contattato dalla dirigenza giallorossa e acceterebbe volentieri il trasferimento anche per giocare la Champions. Prima di acquistare N'Zonzi, però, la Roma dovrà effettuare tre cessioni: Defrel (ormai a un passo dalla Samp); uno tra El Shaarawy e Perotti chiusi dall'arrivo di Malcom e soprattutto Gonalons che ha richieste in Francia e Inghilterra.