La Roma fa gli straordinari. Nonostante il giorno di riposo ieri alcuni giocatori sono andati a Trigoria per lavorare: Calafiori, Diawara, Carles Perez, Spinazzola e Mirante. Come riporta il Corriere dello Sport, saranno tutti disponibili per domenica prossima, alla ripresa del campionato contro il Parma. Si attendono i prossimi tamponi di Dzeko. Se saranno negativi, all’inizio della prossima settimana il centravanti potrà tornare ad allenarsi per giocare contro il Parma.